Allegri: “Abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto da squadra. Quarto posto? Fiorentina è l’avversaria diretta”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita di Juventus–Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Faccio i complimenti ai ragazzi perchè non era semplice dopo giorni di critiche pesanti dopo il pareggio con il Bologna. Non era facile contro una Fiorentina che può crearti grossi pericoli se li concedi il palleggio e spazi dove possono sfruttare la loro velocità. Siamo stati bravi in fase difensiva, ma dovevamo fare prima il secondo gol. Abbiamo sbagliato qualche occasione in campo aperto sbagliando l’ultima scelta”.

CENTROCAMPO “Rabiot, Danilo e Zakaria hanno fatto una grande partita sotto il punto fisico. Grande inserimento del francese sulla grande palla di Bernardeschi”

PORTA INVIOLATA “Abbiamo sofferto, ma la cosa più bella è che la squadra ha vinto da squadra. I subentrati hanno giocato bene come quelli che sono partiti all’inizio. Arrivare in finale era il nostro obiettivo. Questi ragazzi stanno mettendo il cuore in campo e non possiamo chiedergli di più. Se guardo il calendario la Fiorentina è l’avversaria diretta per il quarto posto”.

FUTURO “Prossimo anno sarò sulla panchina della Juventus? Anche per i prossimi tre. Alla Juventus devi lottare sempre per vincere. Mi dispiace aver perso con l’Inter. Quella partita ha deciso il campionato”

CRITICHE “Quando si è alla Juventus è così ed è anche divertente. Quando non si vince il primo che ci rimane sono io. Dobbiamo essere sempre nelle condizioni di vincere. Quest’anno non essere in corsa per lo scudetto mi gira, e parecchio. Lo prenderemo da lezione per il prossimo anno”

VLAHOVIC “Si è dato da fare. È arrivato da tre mesi, è in calo fisico. All’inizio andava sempre forte, ma è difficile tenere quella condizione giocando ogni tre giorni. Deve stare sereno. È un ragazzo di 22 anni, forte ma gli manca esperienza. Ha bisogno di trovare un equilibrio mentale perchè quando sbaglia si innervosisce troppo. Ma questo equilibrio lo acquisirà partita dopo partita, anno dopo anno. Ha bisogno di raggiungere una maturità mentale. Prestazione? Mi fate ridere con tutto quello che scrivete. Vi vorrei far vedere quello che scrivete. Esagerate”.

