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Al 9' la Fiorentina passa in vantaggio contro l'Atalanta. Dal dischetto Piatek batte Musso

La Fiorentina passa in vantaggio a Bergamo, in gol l'uomo specialista di Coppa, Piatek

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 18:11
Al 9' la Fiorentina passa in vantaggio contro l'Atalanta. Dal dischetto Piatek batte Musso - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Al 9' la Fiorentina passa in vantaggio contro l'Atalanta. Dal dischetto Piatek batte Musso

Al 5' pestone di De Roon su Nico Gonzalez in area, l'arbitro va all'OFR e concede il calcio di rigore per la Fiorentina. Al 9' sul dischetto Piatek spiazza Musso e firma l'1-0. Impeccabile il polacco dal dischetto.

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