Al 9' la Fiorentina passa in vantaggio contro l'Atalanta. Dal dischetto Piatek batte Musso
La Fiorentina passa in vantaggio a Bergamo, in gol l'uomo specialista di Coppa, Piatek
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 18:11
Al 5' pestone di De Roon su Nico Gonzalez in area, l'arbitro va all'OFR e concede il calcio di rigore per la Fiorentina. Al 9' sul dischetto Piatek spiazza Musso e firma l'1-0. Impeccabile il polacco dal dischetto.
LEGGI ANCHE, BARONE: “OGGI È UNA FINALE, COPPA ITALIA È UN NOSTRO OBIETTIVO. VLAHOVIC-REAL? TUTTO FALSO”
https://www.labaroviola.com/barone-oggi-e-una-finale-coppa-italia-e-un-nostro-obiettivo-vlahovic-real-tutto-falso/164771/