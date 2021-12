Al 51′ la Fiorentina trova il raddoppio al Franchi contro la Salernitana. Vlahovic segna il suo 31° gol in questo 2021, Belec non riesce a smanacciare il pallone. 2-0 per la viola.

