Al 31′ Bonaventura recupera palla, allarga per Franck Ribery il quale rimette palla al centro per il centrocampista marchigiano che insacca la palla sotto alla traversa. 1-0 Fiorentina al Mapei Stadium, 2° gol in viola per lui.

