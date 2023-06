Agente Amrabat: “Non sono arrivate offerte per quest’estate. Commisso ci ha fatto una promessa”

Mohamed Sinouh procuratore di Amrabat, ha ha parlato a Kora Plus ed è tornato sul futuro del suo assistito, tra rumors estivi e retroscena rispetto al mercato di gennaio. Queste le parole dell’agente del procuratore della Fiorentina:

“Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per l’estate in questo momento, rispetto a gennaio la Fiorentina adesso è disposta ad ascoltare le offerte. Ci hanno promesso a gennaio che lo avrebbero fatto quando il presidente ha rifiutato tutte le offerte che erano arrivate. Abbiamo ricevuto molte offerte durante la finestra di mercato di gennaio, inclusa una dal Manchester United, ma non è stato possibile raggiungere un accordo”.

LE PAROLE DI SOTTIL