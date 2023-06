Sottil: “La gente spesso parla ma quello che passi lo sai solo te. Il tempo farà tornare Ricky più forte”

Riccardo Sottil ha festeggiato ieri il suo compleanno, il giocatore della Fiorentina, sul suo profilo Instagram ha scritto queste parole dopo aver postato la sua foto con le candeline:

“Sono 24. Questa stagione non è stata facile per me. Stare alle prese con un infortunio tanto tempo è difficile. Non fare quello che ami ti fa soffrire. Ma sono rientrato e piano piano lo sto lasciano alle spalle. La gente spesso parla ma quello che passi lo sai solo te, la tua famiglia, i tuoi amici. Però il tempo mette tutto a posto e Ricky lo fa tornare ancora più forte! Ringrazio il signore ogni giorno per quello che mi ha dato e mi sento benedetto. Grazie a tutti per gli auguri. Il meglio deve ancora venire. A mercoledi”

