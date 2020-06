L’ex giocatore viola Daniele Adani, da tempo apprezzato opinionista di SkySport, ha parlato dei temi di attualità legati al mondo della Fiorentina all’emittente Radio Bruno. Ecco le sue parole: “La ripartenza della Serie A? La situazione non è chiara, gli allenatori dovranno capire la resistenza dei suoi giocatori. Iachini? Il presidente ha voluto prendere tempo per valutare queste dodici partite, ma è sotto gli occhi di tutti l’ottima reazione della squadra. Commisso? È una persona seria e solida. Non si accontenta di stadio e centro sportivo, è a Firenze per poter alzare trofei E’ un tipo che mi piace, spero che possa realizzare i suoi obiettivi in viola. Il mercato viola in Sudamerica? La Fiorentina è destinata a crescere, ha una rosa di valore rapportataalla giovane età di vari interpreti. Penso a Kouamè infortunato, Agudelo non ha mai giocato. Cutrone può fare molto di più. Carrascal è un talento inespresso e poi la Fiorentina in quel ruolo da posto al momento. Pezzella? Stravedo per il suo temperamento ma lo vedo al passo d’addio. In estate decidesse restare da bandiera sposare un altro progetto“.