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Notizie Carrascal Fiorentina

Sportitalia, il River Plate fissa il prezzo per Jorge Carrascal: servono 10 milioni più commissioni

29 luglio 2021 08:36

Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso

28 luglio 2021 08:16

Tuttosport, Fiorentina forte su Carrascal, sarebbe perfetto per il gioco di Italiano

22 luglio 2021 09:17

Nazione, Carrascal alla Fiorentina? Arrivano conferme dall'Argentina. Accelerata per Zaccagni

22 luglio 2021 09:16

Pedullà: "Fiorentina su Carrascal ma occhio alla Juve: il River Plate chiede 15 milioni"

21 luglio 2021 08:44

Adani: "Carrascal talento inespresso. Pezzella al passo d'addio. Commisso a Firenze per alzare trofei"

10 giugno 2020 20:49

Corriere Fiorentino, Fiorentina a caccia di un profilo alla Ibra. Avventura di Cutrone al capolinea?

02 giugno 2020 11:19

Conferme dall'Argentina, Fiorentina molto vicina a Carrascal. Costa 20 milioni

01 giugno 2020 14:53

Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina

01 giugno 2020 10:58

CorSport, nel mirino della Fiorentina c’è Bellegarde, si raffredda la pista Carrascal

31 maggio 2020 10:21

Schira: "Continuano i contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Carrascal. Il River Plate chiede..."

30 maggio 2020 14:35

Dall'Argentina insistono, Fiorentina forte su Carrascal. La clausola è di 20 milioni

28 aprile 2020 14:15

Schira: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Jorge Carrascal del River Plate. Sogna l'Italia"

25 aprile 2020 18:59

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