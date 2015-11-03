Notizie Carrascal Fiorentina

Sportitalia, il River Plate fissa il prezzo per Jorge Carrascal: servono 10 milioni più commissioni
29 luglio 2021 08:36
Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso
28 luglio 2021 08:16
Tuttosport, Fiorentina forte su Carrascal, sarebbe perfetto per il gioco di Italiano
22 luglio 2021 09:17
Nazione, Carrascal alla Fiorentina? Arrivano conferme dall'Argentina. Accelerata per Zaccagni
22 luglio 2021 09:16
Pedullà: "Fiorentina su Carrascal ma occhio alla Juve: il River Plate chiede 15 milioni"
21 luglio 2021 08:44
Adani: "Carrascal talento inespresso. Pezzella al passo d'addio. Commisso a Firenze per alzare trofei"
10 giugno 2020 20:49
Corriere Fiorentino, Fiorentina a caccia di un profilo alla Ibra. Avventura di Cutrone al capolinea?
02 giugno 2020 11:19
Conferme dall'Argentina, Fiorentina molto vicina a Carrascal. Costa 20 milioni
01 giugno 2020 14:53
Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina
01 giugno 2020 10:58
CorSport, nel mirino della Fiorentina c’è Bellegarde, si raffredda la pista Carrascal
31 maggio 2020 10:21
Schira: "Continuano i contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Carrascal. Il River Plate chiede..."
30 maggio 2020 14:35
Dall'Argentina insistono, Fiorentina forte su Carrascal. La clausola è di 20 milioni
28 aprile 2020 14:15
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