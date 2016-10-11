Ad Arquata incontro DDV con Renzi, si parla anche della cittadella viola?

Il proprietario della Fiorentina aprirà una fabbrica in uno dei paesi colpito dal terremoto e si incontrerà con il premier Renzi

Oggi ad Arquata si incontreranno il premier Matteo Renzi e Diego Della Valle. La finalità è l’apertura da parte dell’imprenditore e patron della Fiorentina di una fabbrica nel paese colpito dal terremoto che ha devastato il centro Italia poche settimane fa. È anche un segnale di disgelo tra i due dopo le tensioni sul fronte politico. Forse ne potrebbe beneficiare anche il progetto per il nuovo stadio di Firenze. Un progetto su cui sia DDV che Renzi in passato si sono impegnati in prima persona. Oggi la stretta di mano pubblica e piena di significati sociali, magari pensando anche al futuro di Firenze e della Fiorentina.

Corriere Fiorentino