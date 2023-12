A San Siro vince il Bologna e adesso ci sarà la Fiorentina. Il 9 gennaio si giocherà a Firenze

La corsa dell’Inter in Coppa Italia finisce qui. La squadra di Simone Inzaghi, detentrice del trofeo, perde a San Siro contro il Bologna, trascinato dal devastante ingresso di Joshua Zirkzee. Sopraffino nei tocchi e nelle intuizioni, con due assist l’attaccante olandese è il grande protagonista del 2-1 che consente all’ex Thiago Motta, applaudito da San Siro almeno finché non arriva l’odore della beffa, di volare ai quarti di finale dove i rossoblù affronteranno la Fiorentina. Continua la stagione da incorniciare nella stagione felsinea, mentre sfuma il primo obiettivo stagionale per l’Inter, illusa dalla prima marcatura nerazzurra di Carlos Augusto a inizio del primo tempo supplementare. Adesso sarà sfida alla Fiorentina il 9 gennaio per i quarti di finale, si giocherà a Firenze perchè la squadra viola si è meglio classificata nella scorsa stagione.

