A differenza di Vlahovic, Cabral saluta i suoi tifosi: “Dirvi addio è molto difficile, vi ricorderò sempre”

Al sito ufficiale del Basilea, il nuovo attaccante della Fiorentina Cabral, ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi. Queste le parole del giocatore: “Vorrei ringraziare il club e voi tifosi per quello che ho potuto vivere qui a Basilea. Ho sempre avuto sogni e obiettivi, ma non avrei mai pensato che dirvi addio sarebbe stato così difficile. Ricorderò questo bellissimo momento e i tanti bei momenti passati insieme per il resto della mia vita e porterò sempre il Basilea nel mio cuore.”

