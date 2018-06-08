A casa Milan sono sicuri di fare l'Europa: "Se il 19 ci escluderanno faremo ricorso e allora..."
Da Milano sponda rossonera sono sicuri di fare la prossima Europa League. Questo è quello che arriva dalle stanze di Casa Milan. Il 19 giugno arriverà la sentenza della Uefa che potrebbe escludere il...
Da Milano sponda rossonera sono sicuri di fare la prossima Europa League. Questo è quello che arriva dalle stanze di Casa Milan. Il 19 giugno arriverà la sentenza della Uefa che potrebbe escludere il Milan dall'Europa League per gravi ingerenze economiche.
Ma in quel caso il club rossonero ha già pronto il piano B. Ovvero far ricorso immediato al Tas di Losanna che i primi giorni di luglio darebbe la sua risposta che potrebbe ribaltare la sentenza Uefa. In quel caso la Uefa potrebbe dare un'altra punizione al club rossonero ma non più l'esclusione.
In casa Milan sono sicuri di averla vinta, se non nella prima sentenza Uefa ma quasi certamente al ricorso al Tas di Losanna.
Flavio Ognissanti