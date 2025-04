A Cagliari sold-out per la sfida di lunedì: Palladino ritrova Gosens e Dodô. Beltran scalza Gud?

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina (Lunedì 21 aprile, ore 15.00, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari

Dopo due trasferte che hanno portato in cascina un solo punto, ma che è stato sufficiente a mantenere inalterato il divario con la terz’ultima piazza, il Cagliari proverà a strappare l’intera posta alla Fiorentina. Nicola potrà contare sull’intera rosa, nonché sull’Unipol Domus completamente esaurito, e potrebbe ritornare al 4-2-3-1, con Zappa, Mina, Luperto e Augello davanti a Caprile. Adopo ed il rientrante Prati saranno la diga a centrocampo. Zortea, Viola e Luvumbo il trio a sostegno di Piccoli.

Come arriva la Fiorentina

Conquistate le semifinali di Conference, Palladino torna a pensare al campionato e prepara il suo 3-5-2 in cui dovrebbero esserci un paio di modifiche sostanziali rispetto agli undici schierati giovedì col Celje. Nei tre davanti a De Gea dovrebbe essere di nuovo Comuzzo a fare posto a Pablo Mari a fianco di Pongracic e Ranieri, rientrano due pezzi da novanta come Dodo e Gosens dal 1′ sulle due corsie. Verso la conferma il tridente di centrocampo delle ultime uscite (Cataldi play e Mandragora con Fagioli mezzali), mentre davanti assieme a bomber Kean potrebbe essere il momento di Beltran, che punta a scalzare Gudmundsson.

Cagliari (4231): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Prati, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli

Fiorentina (352): De Gea,; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean.

Lo riporta tuttomercatoweb.com