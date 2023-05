9 anni fa la finale di Coppa Italia farsa contro il Napoli. Cosa fanno oggi i giocatori della Fiorentina scesi in campo

Esattamente 9 anni fa, era il 3 maggio del 2014, la Fiorentina giocò all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia contro il Napoli di Benitez. La partita terminò 3-1 in favore degli azzurri che alzarono il trofeo. In casa viola ancora c’è rammarico per il gol mangiato da Ilicic sul punteggioi di 2-1 e con il Napoli che in quel momento era in inferiorità numerica per l’espulsione di Inler. Ma qual era l’undici titolare della squadra di Firenze? E cosa fanno oggi quei calciatori? Sul sito di Gianluca Di Marzio troviamo questo approfondimento

L’allenatore era Vincenzo Montella, che schierò un 4-3-1-2, un modulo sempre più raro nel calcio moderno: in porta Neto supportato dalla linea difensiva composta da Tomovic, Savic, Rodriguez e Pasqual. Pizarro come regista con Aquilani e Vargas mezz’ali. Borja Valero trequartista dietro alla coppia d’attacco Joaquin-Ilicic.

NETO: dopo l’esperienza con la Fiorentina è passato alla Juventus per fare il secondo di Buffon. Oggi gioca in Premier League al Bornemouth. Nel mezzo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona.

TOMOVIC: il difensore serbo ha vestito la maglia viola dal 2012 al 2017. Poi le avventure di due anni rispettivamente con Chievo e SPAL. Il classe 1987 gioca attualmente nell’AEK Larnaca a Cipro.

SAVIC: un anno dopo la finale contro il Napoli passa all’Atletico Madrid in uno scambio di giocatori (Mario Suarez alla Fiorentina) più un conguaglio di 10 milioni: con i Colchoneros ha vinto una Liga, una Europa League e una Supercoppa UEFA. Ad oggi conta 263 presenze con il club.

PASQUAL: dopo essere stato il capitano della Fiorentina, si è ritirato giocando con la maglia dell’Empoli nel 2019. Dal 2021 fa il commentatore per DAZN.

AQUILANI: ritiratosi nel 2018 dopo l’ultima avventura in Spagna con il Las Palmas, dal 2020 allena la Primavera della Fiorentina con cui ha vinto 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe di categoria.

PIZARRO: il centrocampista cileno classe 1979 dopo la delusione della Coppa Italia con i viola ha vinto la Copa America con la nazionale. Ha smesso di giocare nel 2018 e nel 2021 ha conseguito a Coverciano il patentino UEFA A.

VARGAS: in finale segnò la rete che provò a riaprie i giochi. Non andò bene. Dopo la Fiorentina il peruviano ha giocato nel Betis e nell’Universitario prima di lasciare il calcio.

BORJA VALERO: il centrocampista spagnolo è passato dalla Fiorentina all’Inter nel 2017 per poi fare ritorno nel club viola per la stagione 2020/21, l’ultima tra i professionisti. Sebbene avesse annuniato il ritiro, oggi è tesserato per il CS Lebowski, club di Promozione Toscana. Oggi lavora anche come opinionista a DAZN.

ILICIC: dopo la Fiorentina, il suo trasferimento a Bergamo ha fatto la storia dell’Atalanta: il punto più nel 2020, quando mise a segno quattro reti al Valencia negli ottavi di finale di Champions League. Poi, anche a causa della depressione, le sue prestazioni sono drasticamente scese di livello fino al ritorno al Maribor nel 2022.

JOAQUIN: a 41 anni ha annunciato il ritiro dal calcio stagione a fine stagione. Dopo la Fiorentina ha vissuto una seconda giovinezza con il Betis, squadra dove era cresciuto

