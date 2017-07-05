Di Marzio: "Le tre cessioni avverrano, ma non è ancora finita. La Fiorentina vuole che sia Borja Valero a chiedere di andar via"

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito le ultime novità riguardo i movimenti di mercato che riguardano la Fiorentina, in entrata e in uscita. Ecco le sue parole: "Le trattative che portere...

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito le ultime novità riguardo i movimenti di mercato che riguardano la Fiorentina, in entrata e in uscita. Ecco le sue parole: "Le trattative che porterebbero Kalinic, Bernardeschi e Borja Valero rispettivamente a Milan, Juventus e Inter sono ben avviate ma non concluse e sarebbe sbagliato dare il tutto per scontato. Ciò che si è verificato con Ilicic rappresenta l'imprevedibilità del calciomercato e, sebbene siano cessioni molto avanzate, non è ancora tempo di concludere. La Fiorentina si aspetta che Borja Valero chieda di andar via, mentre il giocatore vorrebbe l'opposto. In ogni caso dovrebbe essere la più vicina in ordine cronologico rispetto a Bernardeschi e Kalinic, per il quale la strada è ancora lunga..."