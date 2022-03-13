Italiano: ''Servivano i tre punti, dopo ottime prestazioni senza vittoria rischi il contraccolpo''

Vincenzo Italiano si gode la bella vittoria ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina Bologna. Elogio per Torreira.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha parlato dell'importantissima vittoria maturata nel lunch match contro il Bologna grazie alla rete di Torreira. Queste le sue parole:

''Sono tre punti che servivano prima di tutto a noi stessi, dopo ottime prestazioni non avevamo centrato la vittoria e dal punto di vista mentale può essere penalizzante. Torreira? Tutte le volte veniamo marcati a uomo in quella zona del campo, Lucas ha tempismo negli inserimenti, e per questo ha la libertà di offendere, mette una pezza al fatto che in questo momento gli esterni non stanno trovando la rete.

Castrovilli? Ha grande capacità di inserimento e corsa, deve migliorare nella gestione della palla, se migliora da questo punto di vista può veramente crescere, oggi dopo l'espulsione per loro lo avrei voluto più centrocampista che attaccante.

Biraghi e Bonaventura? Cristiano ha preso un colpo e ho preferito preservarlo, Bonaventura invece si era allenato di meno in settimana e ha chiesto il cambio. Il Viola Park? Un centro sportivo bellissimo, sarà la casa della Fiorentina, secondo me fungerà da elemento per intensificare il senso di appartenenza e l'attaccamento alla maglia.''

MILENKOVIC:''L'EUROPA E' SEMPRE NEI NOSTRI PENSIERI. SERVONO PIU' GOL PER PORTARE A CASA PIU' VITTORIE''

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