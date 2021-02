Zurkowski eroe del derby toscano: il polacco entra e salva l’Empoli segnando il gol del pareggio

Szymon Żurkowski, giocatore della Fiorentina in prestito ad Empoli, entra e sigla il gol che varrà il pareggio per 1-1 nel derby toscano tra Pisa ed Empoli.

Il Pisa passa in vantaggio grazie al gol di Birindelli al 35′ del primo tempo al termine di una bella azione personale. L’Empoli prova a reagire fin da subito, ma il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0 per la squadra di Pisa.L’Empoli ci prova, ma non riesce a trovare la via del gol.

Ecco al minuto 73′ la mossa di Dionisi che si rivelerà vincente, fuori Ricci e dentro Zurkowski. Il polacco ci mette appena 3 minuti per rivelarsi decisivo siglando la rete che varrà il pareggio finale.

La squadra di mister Dionisi dunque non riesce nella fuga in classifica, ma porta a casa un punto prezioso raggiungendo quota 45 punti, consolidando il primo posto in classifica portandosi a +3 dal Monza vincente contro il Chievo.

