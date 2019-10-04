Zio Castrovilli: "Ribery gli dà tanti consigli e gli dice che vincerà più di lui..."

Lo zio di Castrovilli ha parlato alla rivista il Brivido Sportivo: "Gli vogliono bene tutti anche a Firenze e le recenti parole di Caceres ne sono la dimostrazione, Ribery gli dà tantissimi consigli,...

Lo zio di Castrovilli ha parlato alla rivista il Brivido Sportivo: "Gli vogliono bene tutti anche a Firenze e le recenti parole di Caceres ne sono la dimostrazione, Ribery gli dà tantissimi consigli, stravede per lui: gli dice ‘vincerai più di me’. Montella e il suo vice stravedono per Gaetano, anche Commisso. Mio nipote è timido fuori dal campo, ma piano piano si sta sbloccando. Mi ha convinto nelle ultime interviste. Mi dice sempre di stare calmo perché quando mette il primo piede sull’erba gli passa tutto".