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Zio Castrovilli: "Ribery gli dà tanti consigli e gli dice che vincerà più di lui..."

Lo zio di Castrovilli ha parlato alla rivista il Brivido Sportivo: "Gli vogliono bene tutti anche a Firenze e le recenti parole di Caceres ne sono la dimostrazione, Ribery gli dà tantissimi consigli,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 11:44
Zio Castrovilli: "Ribery gli dà tanti consigli e gli dice che vincerà più di lui..." - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Lo zio di Castrovilli ha parlato alla rivista il Brivido Sportivo: "Gli vogliono bene tutti anche a Firenze e le recenti parole di Caceres ne sono la dimostrazione, Ribery gli dà tantissimi consigli, stravede per lui: gli dice ‘vincerai più di me’. Montella e il suo vice stravedono per Gaetano, anche Commisso. Mio nipote è timido fuori dal campo, ma piano piano si sta sbloccando. Mi ha convinto nelle ultime interviste. Mi dice sempre di stare calmo perché quando mette il primo piede sull’erba gli passa tutto".

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