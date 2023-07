Zero partite giocate nel Liverpool, la Fiorentina ha avuto tutte le rassicurazioni su Arthur

Atteso e certificato. L’Arthur Day è stato come tutti lo immaginavano. Il calciatore è sbarcato a Firenze giovedì nella tarda serata alla stazione di Santa Maria Novella, per poi trascorrere la notte in un hotel a due passi dal Viola Park. La giornata di ieri ha visto il brasiliano completare l’iter burocratico per diventare un calciatore della Fiorentina. Di buon mattino si è presentato al Viola Park per una serie di test fisici ed atletici propedeutici alle visite mediche che ha svolto nella clinica Fanfani subito dopo pranzo. Un paio d’ore sotto l’occhio vigile del dottor Serni, medico sociale viola, e poi via direzione (nuovamente) Viola Park.

Già in mattinata aveva avuto modo di visitare la struttura e rendersi conto della bontà del progetto di Commisso. Non è mancata neanche l’occasione di un primo confronto dal vivo con mister Italiano e con alcuni compagni. Era stato proprio il tecnico, nei giorni scorsi, a spalancargli le porte della Fiorentina. «Non ci nascondiamo, ne abbiamo parlato. È un calciatore forte che piace a tutti». Parole che di fatto hanno sancito il suo approdo in viola con qualche ora di anticipo.

Ieri sera Arthur ha preso parte all’allenamento dei compagni, mettendosi subito a disposizione di Italiano e dello staff. L’obiettivo primario è quello di metterlo in forma dal punto di vista atletico. Sul giudizio dei tifosi pesa la scorsa stagione al Liverpool, dove di fatto non ha mai giocato a causa degli infortuni. La Fiorentina ha avuto però tutte le rassicurazioni necessarie ed è convinta di essersi messa in casa un calciatore adattissimo alle esigenze del proprio allenatore. Resta valida l’idea di provare a prendere un altro centrocampista, soprattutto se (come sembra) la Fiorentina sarà chiamata a disputare la prossima Conference League al posto della Juventus. Lo scrive La Nazione

