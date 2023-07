Zazzaroni elogia Commisso: “È riusciuto a dare una splendida casa alla Fiorentina”

Ivan Zazzaroni ha così parlato al Corriere dello Sport del patron della Fiorentina: “Con gli stessi soldi spesi dal Chelsea due anni fa per strappare Lukaku all’Inter (97.5 milioni di sterline, 115 milioni di euro) Rocco Commisso è riuscito a dare una splendida casa alla Fiorentina, la prima in 97 anni di storia, un impianto in grado di aumentare sensibilmente il valore patrimoniale del club”.

