Zazzaroni: "Caro Maldini, ci sono le norme che ti impedivano di prendere uno come Grosso e non Malagò"

Il giornalista ha criticato le parole di Maldini

Le recenti dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera da Paolo Maldini, ormai ex direttore tecnico della FIGC, continuano a far discutere.

Il nodo dei regolamenti Sulle polemiche relative alle candidature di De Rossi e Grosso — nate dopo il "no" di Guardiola — è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Commentando l'affermazione di Maldini ("Malagò ci vietò De Rossi e Grosso"), Zazzaroni ha puntualizzato: «Sono le norme a proibire di trattare con tecnici e giocatori sotto contratto. Lo fanno tutti? Già. Ma quando si è istituzione, meglio evitare».

Competenze e valorizzazione dei giocatori Il direttore ha poi aggiunto una precisazione sul ruolo della Federazione: «Qualcuno dovrebbe spiegare a Paolo la struttura e le funzioni della FIGC, precisando che gli unici a decidere la politica di valorizzazione dei giocatori sono i club». Il concetto è chiaro: «A Coverciano arrivano atleti formati dalle società».