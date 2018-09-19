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Zaniolo, il giovane scartato dai viola titolare in Real-Roma dopo la nazionale. Rimpianto per Corvino

TENTAZIONE ZANIOLO - Stasera contro il Real manderà la Roma in campo la migliore formazione possibile, con i giocatori che gli danno più affidamento sul piano della condizione e dell’esperienza. Rispe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 11:03
Zaniolo, il giovane scartato dai viola titolare in Real-Roma dopo la nazionale. Rimpianto per Corvino - ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
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TENTAZIONE ZANIOLO - Stasera contro il Real manderà la Roma in campo la migliore formazione possibile, con i giocatori che gli danno più affidamento sul piano della condizione e dell’esperienza. Rispetto alla partita contro il Chievo (della quale a Di Francesco è piaciuto comunque il primo tempo) torneranno Fazio, al posto di Juan Jesus e De Rossi, da centrale nel 4-3-3, in un centrocampo che prevede anche Nzonzi nel ruolo di mezzala, per garantire più filtro a centrocampo. Il francese non è ancora al meglio della condizione, ma ha bisogno di giocare per entrare in forma. L’altro centrocampista potrebbe essere Zaniolo, per il giovane sponsorizzato da Mancini sarebbe l’esordio assoluto. Di Francesco lo ha visto bene in questi giorni, l’ex interista è in vantaggio rispetto a Cristante, che contro il Chievo ha realizzato il primo gol in maglia giallorossa. Zaniolo potrebbe dare equilibrio in una partita nella quale il centrocampo dovrà coprire la difesa.Corriere dello Sport

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