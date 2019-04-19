Zaniolo alla Juventus? No, la Roma ha rifiutato l'offerta di 50 milioni dei bianconeri

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma ha rufiutato la proposta di 50 milioni della Juventus per il centrocampista Nicolò Zaniolo arrivato dall'Inter quest'estate. La Roma vorrebbe prolungare il suo...

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma ha rufiutato la proposta di 50 milioni della Juventus per il centrocampista Nicolò Zaniolo arrivato dall'Inter quest'estate. La Roma vorrebbe prolungare il suo contratto e aumentare lo stipendio. Su di lui ci sono anche: il Chelsea, Arsenal e Bayer Monaco.