Zanetti: “Vittoria importante, qualche problema nel finale ma abbiamo portato a casa la vittoria”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Venezia-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“È una vittoria importante, alla fine sono usciti un po’ i nostri problemi di gestione del risultato ma abbiamo portato a casa il risultato. I ragazzi hanno dimostrato di poter stare nella categoria. Johnsen ha un buco nella caviglia, spero non sia nulla di grave. Romero? Ha dovuto parare poco per bravura della squadra, è un allenatore in campo e a noi serve molto. La Fiorentina per caratteristiche viene avanti a pressare e rimane coi due centrali, noi con i terzini alti proponevamo i duelli individuali, liberando spazio con gli inserimenti sulla trequarti. Lo si è visto nell’azione del gol, la mossa ha pagato. Busio? È un 2002, nazionale americano, è già un profilo importante. Lavora sodo, parla poco, capisce l’italiano. È arrivato come play, ma mi sta dando tanto come mezzala”.

