Venezia-Fiorentina finisce 1-0 al Penzo. Seconda sconfitta consecutiva per i viola

Al 13′ Sottil accelera e semina il panico nella difesa del Venezia, tiro cross che finisce molto vicino al palo difeso da Romero. Al 21′ ancora Fiorentina, Bonaventura va al tiro dal limite dell’area, palla deviata ma Romero ci arriva e smanaccia. Al 35′ il Venezia passa in vantaggio contro la Fiorentina, Henry mette in mezzo per Aramu che a porta vuota non può che segnare l’1-0 per i veneti.

Al 75′ gran botta dalla distanza di Duncan ma finisce alta. Al 77′ la Fiorentina resta in 10 uomini al Penzo contro il Venezia. Doppia ammonizione per il numero 33 viola dopo il fallo su Okereke. All’83’ bel cross dentro per Gonzalez che colpisce di testa ma la palla finisce tra le mani di Romero. Al 93′ Vlahovic si smarca e calcia, tiro che finisce di poco a lato. Finisce 1-0 per il Venezia al Penzo. Seconda sconfitta consecutiva per i gigliati.

