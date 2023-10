Zambrotta applaude: “La Fiorentina gioca bene, lotta per lo scudetto insieme a Inter, Juve e Milan”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il difensore vincitore del mondiale 2006 Gianluca Zambrotta ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole: “Juventus favorita per lo scudetto? Inter, Milan e Juve sono le squadre che stanno facendo meglio, assieme alla Fiorentina che gioca molto bene. Senza coppe si ha il vantaggio di avere più tempo per lavorare e per recuperare dagli infortuni, magari dando qualche giorno libero prezioso. Ma può essere anche uno svantaggio poiché giocare in coppa tiene alta la concentrazione e la mentalità”.

