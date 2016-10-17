A volte ritornano: Jovetic e Felipe Melo verso Firenze? Costil per la porta, i rinnovi...
Jovetic e Melo verso Firenze? Il motivo è la probabile cessione di Badelj a Gennaio. Cristoforo scalpita, Costil per la porta. Gonzalo e Zarate verso il rinnovo...
A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo dopo che, nell'edizione odierna de La Nazione si legge di una possibile trattativa in ponte tra l'Inter e la Fiorentina per Stevan Jovetic e Felipe Melo. La società milanese sarebbe disponibile a spingere il montenegrino ai viola per chiudere la trattativa, ma allo stesso tempo vi è anche la proposta a Corvino per il prestito secco del centrocampista brasiliano Felipe Melo che ha il contratto in scadenza il 30 giugno.
Il motivo? Semplice, visto il nuovo assalto che si prospetta per Badelj da parte del Milan dopo l'infortunio di Montolivo. Il croato potrebbe portare un bel gruzzolo da reinvestire sul mercato in altri reparti visto che, per sostituirlo c'è già Cristoforo che piace tanto al tecnico lusitano.
Capitolo rinnovi: Gonzalo Rodriguez sarà il prossimo ad essere ricevuto in sede per discutere il prolungamento del matrimonio in viola, il suo contratto scade nel giugno 2017. Anche Mauro Zarate nonostante la scadenza nel giugno 2018 dovrebbe ricevere la proposta per il rinnovo.
Costil per la porta? Sembra proprio lui il prescelto, il portiere del Rennes classe '87. Il giocatore si libererà a costo 0 a giugno visto che il suo contratto è in scadenza.