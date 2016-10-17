A volte ritornano: Jovetic e Felipe Melo verso Firenze? Costil per la porta, i rinnovi...

Jovetic e Melo verso Firenze? Il motivo è la probabile cessione di Badelj a Gennaio. Cristoforo scalpita, Costil per la porta. Gonzalo e Zarate verso il rinnovo...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2016 09:53

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