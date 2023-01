Ospite della trasmissione di TMW Radio Piazza Affari, l’ex calciatore Giuseppe Volpecina si è così espresso sul tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano:

“Io non lo perderei, è un allenatore che mi piace molto e che garantisce sempre il gioco. Dire che la Fiorentina sarebbe arrivata nelle prime sei non è veritiero, anche l’Atalanta ha qualcosa in più”.

