L’arrivo di Iachini e, più che altro, l’incontro tra il presidente ed Enrico. Tra Natale e l’inizio del 2020 insomma, il clima ha virato verso il bello, tanto da rendere possibile (per non dire probabile) un rinnovo di contratto che, soltanto qualche settimana prima, pareva utopia. Con una promessa: stavolta, ha assicurato Rocco a Federico, nessun muro. Non a caso, anche un paio di giorni fa, il patron ha ribadito il concetto. «Le condizioni perché vada via sono due: che me lo venga a chiedere, e fino ad ora non ha detto niente né a me né a Pradè e Barone, e che arrivi un’offerta in linea con la valutazione che la società gli attribuisce».

Impossibile essere più chiaro. In questo patto però, c’è una postilla. Un non detto (ufficialmente) che cambia (e parecchio) le carte in tavola. Tutto risale a quel famoso Ju- ventus-Fiorentina del 2 febbraio scorso, e a quell’arbitraggio che portò con sé la furia di Commisso, e ad un durissimo scontro verbale con Pavel Nedved. Da quel momento i rapporti tra i viola ed i bianconeri son tornati freddi come il ghiaccio, ed è stato allora che nella testa Rocco è maturata la decisione: Chiesa, e come lui gli altri gioielli di casa viola non andrà mai alla Juve. Non direttamente, almeno. Una presa di posizione netta e, soprattutto, definitiva. Non una reazione di pancia insomma, ma un input preciso comunicato (e confermato anche negli ultimi giorni) sia a Daniele Pradè che a Joe Barone.

E pazienza se, in queste ore, da Torino son tornate fuori le stesse voci di un anno fa. È successo domenica quando La Stampa (quotidiano notoriamente molto vicino agli Agnelli) ha scritto di un accordo già raggiunto (sostanzialmente sulle stesse basi di dodici mesi fa) tra Federico e la Juventus. Possibile? Di certo c’è che i bianconeri (così come l’Inter) hanno messo Federico in cima alla lista della spesa, ma se con i nerazzurri Commisso (sempre che Chiesa chieda di essere ceduto) è pronto a trattare, davanti a Paratici verrà issato un muro.

Senza dimenticare che sul tavolo c’è sempre la proposta per il prolungamento: un anno in più, e ingaggio (circa 4 milioni) al pari di Ribery. Un’offerta allettante, che va di pari passo con la voglia di costruire una Fiorentina sempre più forte e, forse, è questo l’aspetto che può pesare di più nelle valutazioni di Fede e di babbo Enrico. Le parti, si incontreranno non appena Rocco potrà tornare a Firenze e, la partita, è apertissima. Per tutti. Tranne che, assicurano da Viale Fanti, per la Juventus. Lo riporta il Corriere Fiorentino.