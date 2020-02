In questo momento è l’operazione che sta più a cuore a Rocco Commisso: blindare per cinque anni il suo pupillo Dusan Vlahovic. Il presidente della Fiorentina ha dato mandato ai suoi collaboratori di preparare il terreno per poter allungare di altri due anni il contratto già in essere.

Poi, vuole essere lui a chiudere la trattativa. C’è già una data più o meno fissata, metà marzo. Il momento in cui Rocco tornerà a Firenze. Barone e Pradè non hanno faticato più di tanto a convincere il formidabile talento serbo. «La Fiorentina e questa città in questo momento sono tutto quello che desidero» ha spiegato pochi giorni fa l’attaccante in un’intervista alla Gazzetta. Messaggio che l’Ibra di Serbia ha trasmesso in modo chiaro, anzi categorico anche al suo manager. Che a malincuore ha dovuto accantonarei contatti che aveva avuto negli ultimi mesi.

Vlahovic piace a tanti. E non solo in Italia. Ci sono club della Premier e della Bundesliga che lo stanno seguendo fin dall’inizio del campionato. Capitolo chiuso, Dusan non si muove.

Ma torniamo all’accordo economico al quale stanno lavorando i dirigenti viola. Vlahovic ha attualmente un accordo in scadenza nel giugno del 2023. Intesa che verrebbe portata al giugno 2025. L’ingaggio sarebbe a salire.Con una media nei cinque anni di un milione e duecento mila euro netti a stagione. Più una serie di bonuslegati sia al numero dei gol, sia al piazzamento della Fiorentina in campionato e magari in Coppa. Il nuovo accordo al quale stanno lavorando Barone, Pradè e il procuratore del giocatore Darko Ristic non prevede clausole rescissorie.

E su questo punto anche Vlahovic è d’accordo. Lui, in questo momento, considera la squadra viola un punto d’arrivo e non una tappa di passaggio. L’attaccante serbo, dopo aver dato il via libera all’allungamento, non vuole più essere disturbato da questioni contrattuali.

Luca Calamai, La Gazzetta dello Sport