Vlahovic VS Pedro, uno dei due potrebbe aggiudicarsi la maglia da titolare contro il Cagliari
Vlahovic VS Pedro, uno dei due potrebbe aggiudicarsi la maglia da titolare nella sfida di Cagliari se Montella dovesse rinunciare a Boateng. Nell'ultimo mese l'unico attaccante che è andato a rete è F...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 11:00
Vlahovic VS Pedro, uno dei due potrebbe aggiudicarsi la maglia da titolare nella sfida di Cagliari se Montella dovesse rinunciare a Boateng. Nell'ultimo mese l'unico attaccante che è andato a rete è Federico Chiesa. La Fiorentina ora deve cercare un modulo per far trovare una maggiore realizzazione ai propri centravanti. Questo è quanto scrive Il Corriere dello Sport.