Vlahovic sbaglia gol e viene spesso anticipato da Igor, ma i giornali lo salvano con una sufficienza

Nella gara di ieri tra Juventus e Fiorentina il giocatore più atteso era senza dubbio Dusan Vlahovic, che dopo l’andata, nemmeno ieri sera è riuscito a segnare contro la sua ex squadra. La Gazzetta dello Sport scrive che “come hobby si dedica alla rifinitura” ma anche che “in area va meno bene: poche occasioni, non sfruttate”. Per Tuttosport “ingaggia una lotta prolungata col fuorigioco” poi aggiunge che “a modo suo prende parte al gol di Bernardeschi perché Dragowski combina il pasticcio per anticiparlo”. Secondo Il Corriere dello Sport “gli manca solo il gol dell’ex” mentre Il Corriere della Sera scrive che è “nervoso sulla linea del fuorigioco come un cavallo alla partenza del Palio” anche se “la prestazione c’è tutta”. L’unica insufficienza della giornata arriva da TuttoJuve che scrive: “Si lamenta spesso nella prima frazione sul come viene servito dai compagni, sente la partita e non riesce a rendere come al solito. Lo dimostrano le palle sprecate nel primo tempo, non da lui. Può avere una giornata no anche lui, questa è una di quelle”. Infine la valutazione di TMW: “Fa a sportellate con Igor, si sacrifica sull’altare di una Juventus che gioca in ripartenza”. Lo riporta TMW

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera:6

ALLEGRI CONTINUA A TEMERE LA FIORENTINA PER IL QUARTO POSTO