Allegri conferma: “Fiorentina nostro primo avversario per il quarto posto, basta vedere il calendario”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore della Juventus:

Questa vittoria può essere una scintilla per il finale di stagione?

“Vittoria importante perché ci permette di giocare la finale a Roma che si giocherà a maggio, in una città magica con un clima che sarà bello piacevole, non potevamo mancare. Rabiot ha fatto una buona partita, oggi anche con gli inserimenti giusti. Peccato per il gol annullato, ma tutta la squadra oggi ha giocato con l’atteggiamento giusto. Per l’undicesimo anno la Juve giocherà per un trofeo. Dobbiamo recuperare anche le energie, perché sono quattro mesi che giocano sempre gli stessi”.

Oggi si è vista una Juve molto diversa rispetto a quella contro il Bologna…

“Il calcio l’ha inventato il diavolo, si gioca ma non si spiega. Con il Bologna abbiamo commesso l’errore di voler riprendere subito il pallone senza avere pazienza. Stasera invece abbiamo rifatto una partita giusta, da squadra esperta. La Fiorentina gioca bene e se gli lasci campo ti possono fare male. Dobbiamo fare e meglio nelle scelte dell’ultimo passaggio”.

La Fiorentina la squadra che la preoccupa di più in chiave Champions?

“L’ho detto più volte perché lo dice il calendario. La Fiorentina è la squadra che ci può impensierire anche perché c’è lo scontro diretto e dobbiamo essere più bravi”. Lo riporta Tutto Juve

LE PAROLE DI ITALIANO