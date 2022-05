Vlahovic sarà in panchina anche contro il Genoa, nuova panchina dopo quella di Sassuolo per l’ex viola

Dusan Vlahovic ha voglia di essere al top per questo sprint finale della stagione bianconera. Dopo una stagione molto intensa, prima con la Fiorentina e poi con la Juventus, il serbo sembra accusare un po’ di stanchezza e proprio per questo Massimiliano Allegri sta cercando di farlo tornare al top con l’obiettivo di averlo al meglio l’11 maggio nella finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Per arrivare pronto all’appuntamento più importante rimasto ai bianconeri, Vlahovic potrebbe addirittura sedersi in panchina contro il Genoa secondo la Gazzetta dello Sport, per quella che sarebbe la seconda esclusione in tre partite. La classifica oramai priva di obiettivi aiuta e Allegri ci sta pensando, con l’idea di farlo riposare ancora un po’ per averlo al massimo alla sfida dell’Olimpico contro i campioni d’Italia. Lo riporta Tuttomercatoweb

