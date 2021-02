Vlahovic, il suo obiettivo è segnare 15 gol in stagione. La Fiorentina è il 2° peggior attacco della Serie A

Vlahovic si è fatto più grande. Lo dicono i numeri: con 7 centri, il serbo ha già migliorato il record del campionato scorso e per la fine della stagione si è messo in testa di arrivare a quota 15. Se lo augura lui, e se lo augura il mister. Anche perchè se non segna lui, non segna quasi nessuno. Non a caso con 21 gol la Fiorentina ha il secondo peggior attacco della serie A. Soltanto il Parma, con 14, ha fatto peggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, RIBERY OGGI TORNA IN GRUPPO, ATTESA SUL RICORSO PER MILENKOVIC