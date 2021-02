Corriere dello Sport, Ribery oggi torna in gruppo, attesa sul ricorso per Milenkovic

Ribery vuole esserci e prosegue nel suo recupero con destinazione Genova. Il francese oggi sarà di nuovo in gruppo come accaduto martedì, mentre ieri ha lavorato a parte insieme a Caceres per fare un lavoro specifico. Un programma per arrivare al meglio alla sfida con la Sampdoria. Oggi il club viola saprà anche se verrà accolto il ricorso contro la seconda giornata di squalifica di Milenkovic e quindi de potrà contare sul difensore serbo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

