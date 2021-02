Callejon compie 34 anni, lo spagnolo riflette sul suo futuro. Alla Fiorentina non trova spazio

Chiudere gli occhi, soffiare su 34 candeline e magari con quel soffio spazzare via anche un po’ di panchine. Ecco il desiderio di Callejon che oggi festeggia un compleanno pieno di speranza per la ripartenza. Dopo quell’assist vittoria per Vlahovic con il Cagliari e la successiva sconfitta a Napoli è sprofondato fra le riserve per tre gare consecutive, senza mai essere scelto titolare ma neppure subentrare. Vittima del modulo che lo relega ai margini delle scelte. Nemmeno l’infortunio di Ribery contro l’Inter lo ha agevolato e l’allenatore gli ha preferito Eysseric dal fischio d’inizio per poi inserire Kouame. Insomma per il numero 77 non c’è proprio spazio, né prima né dopo. Era arrivato per giocare nel 4-3-3 sulle orme delle prodezze napoletane a il 3-5-2 utilizzato prima da Iachini e ora da Prandelli non gli ha dato tregua per adesso. Nel mercato di gennaio era stato cercato, ad esempio in Spagna, però è rimasto e adesso avrebbero rovesciate le gerarchie, per il bene della Fiorentina nel presente e anche per il suo nel futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, VLAHOVIC HA BISOGNO DI UN AIUTO, IL JOLLY KOKORIN ACCELERA