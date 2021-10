Vlahovic non saluta i tifosi viola a Roma e va diretto nello spogliatoio. Squadra sotto la curva

Dopo la sfida allo stadio Olimpico contro la Lazio, la Fiorentina è andata a salutare i tifosi accorsi a Roma per sostenerli. Quasi tutti i giocatori sono andati sotto il curvino dei supporter viola, anche se in questa circostanza non sono state lanciate maglie come a Venezia. Tra gli atleti andati sotto il settore ospiti tuttavia, non c’era Vlahovic che non ha guardato in faccia nessuno e si è recato subito negli spogliatoi dopo il triplice fischio. Continua dunque il momento difficile tra l’attaccante serbo e la parte calda del tifo viola

