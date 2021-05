Vlahovic: “Mio futuro è alla Fiorentina, voglio incontrare Gattuso. Fare 16 gol sarebbe fallimento”

Dusan Vlahovic ha parlato a Mozzartsport, rivista serba, queste le sue parole riguardanti il suo futuro alla Fiorentina:

“Il mio prossimo obiettivo è quello di segnare piu di questa stagione, se il prossimo anno segnassi 16 o 17 gol sarebbe un fallimento pe me. Voglio segnare ancora di più. A Firenze spesso mi cacciano dal campo di allenamento, dicono di riposarmi. Ma questa è l’età in cui devo dare tutto e non riposarmi mai. Mi informo sulla Fiorentina ma non leggo le notizie su di me. Futuro? Mi vedo alla Fiorentina, ho altri due anni di contratto, il 7 luglio per il ritrovo sarò li, non vedo l’ora di incontrare Gattuso”

