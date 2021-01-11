Vlahovic miglior giocatore del mese: "Quello contro la Juventus il gol migliore"

Dusan Vlahovic sta segnando tanto, finalmente la Fiorentina ha un punto di riferimento in attacco. Premio come miglior giocatore del mese

Dusan Vlahovic è stato premiato dalla Fiorentina come miglior giocatore del mese, queste le parole del giovane centravanti serbo: "Sempre un grande piacere quello di ricevere un premio, ringrazio i tifosi che hanno votato per me, spero di continuare cosi. Il gol più bello? Sicuramente quello contro la Juventus, quello più pesante. Ieri ero molto contento sia per me che per tutta la squadra. Vorrei ringraziare il mister e tutti i compagni che mi hanno aiutato tanto, so quanto ci tenevano ieri per la vittoria"

IL CAPOLAVORO, SIMEONE VENDUTO PER 18 MILIONI. LA VITTORIA VIOLA ANCHE GRAZIE A LUI

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