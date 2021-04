Vlahovic sempre più il garante salvezza. Ribery complica ma la Fiorentina regge in 10 per 44 minuti

Iachini sa bene che il garante della salvezza è sempre più Vlahovic, arrivato al tredicesimo gol stagionale in Serie A, uno in meno di Lautaro Martinez e di Ciro Immobile. A prevalere, nei 95 minuti è stato lo sguardo alla classifica, diventata spettrale per i viola nei 10 minuti intercorsi tra il vantaggio di Destro e il pareggio di Vlahovic. La follia di Ribery, per la quale ha subito chiesto scusa, in primis all’avversario, ha rischiato di trasformarsi in un boomerang per i viola, ma i denti stretti da tutto il gruppo alla fine hanno tenuto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT, RIBERY DA ROSSO. GIUSTO NON DARE RIGORE SU ZAPPACOSTA, EYSSERIC PRIMA TOCCA IL PALLONE