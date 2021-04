Vlahovic, la Fiorentina offre prolungamento e ingaggio triplicato: rischio asta europea a partire da 40 milioni

L’ammirazione di Vlahovic per Ibrahimovic può diventare un elemento anche in sede di trattativa: all’attaccante viola piacerebbe giocare nella stessa squadra del mito, al Milan piacerebbe accontentarlo. Vlahovic è uno dei nomi che il club ha ben evidenziato. L’accordo con la Fiorentina scade nel 2023, Commisso gli ha proposto di estendere i termini dell’accordo con conseguente aumento dell’ingaggio: almeno triplicato dai 400 mila euro attuali, oltre ad altri ricchi bonus. L’interesse di Milan e della Roma e di altre big europee può scatenare l’asta e far aumentare il prezzo che oggi il mercato stima in 40 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

