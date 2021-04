Dragowski, il Borussia Dortmund ci proverà: la Fiorentina punta al rinnovo fino al 2025

Dragowski, “Drago” è di fatto insieme a Vlahovic, l’unica vera nota positiva in una stagione, per la Fiorentina a dir poco deludente. Certo, a volte non è bastato. Dragowski in questa stagione si è dimostrato un vero e proprio specialista contro i tiri dal dischetto. Ne ha parati due sugli otto assegnati contro la Fiorentina. Un rendimento che ha fatto lievitare la sua valutazione ma che soprattutto lo ha fatto finire nel mirino di alcuni dei club più importanti d’Europa. Il Borussia Dortmund per esempio ci vorrebbe provare. Di sicuro la società non ha nessuna intenzione di cederlo. Nonostante il contratto scada nel 2023 da parte del club viola c’è la volontà, a fine stagione di parlare col suo agente per un ulteriore prolungamento fino al 2025. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, IL CENTROCAMPO DELLA FIORENTINA VA A MARCE RIDOTTE: BONAVENTURA FORSE IL PIÙ BRILLANTE