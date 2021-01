Vlahovic: “Dobbiamo trovare fiducia in noi stessi. Stiamo lavorando bene, ci prenderemo le nostre soddisfazioni”

Dusan Vlahovic, autore del gol vittoria della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn, intervistato da Giulia Mizzoni. Ecco le sue parole:

Ti sei trovato meglio nella ripresa con Kouamè?

“Si, sicuramente era più facile perché eravamo più vicini e compatti. Lui è un ottimo giocatore, ci capiamo e quando giochiamo insieme va tutto bene”.

Hai segnato quattro degli ultimi sei gol della Fiorentina. Sei l’unico che da una scossa dal punto di vista realizzativo. Manca qualcosa sotto l’aspetto realizzativo alla squadra?

“Noi, tutti insieme, stiamo provando a dare tutto. Se non ci riusciamo dobbiamo capire dove sbagliamo. Piano piano, con il lavoro duro raggiungeremo risultati. Stiamo lavorando bene, ci prenderemo le nostre soddisfazioni, sono sicuro”

Prandelli vi ha già detto qualcosa?

“Non ha detto niente. Personalmente lo devo solo ringraziare, se non ero rigorista, forse, avrei segnato meno gol. Daremo tutto per uscire da questa situazione”

Hai detto qualcosa a Milinkovic-Savic dopo il salvataggio?

“Si, solo in amicizia perché ha salvato un gol. Non c’è un termine preciso nel vocabolario”.

C’è un clima di fiducia nello spogliatoio?

“Dobbiamo trovare fiducia in noi stessi. Abbiamo giocatori importanti. Non è possibile non trovare un equilibrio con i giocatori delle squadre importanti che abbiamo. Noi giovani dobbiamo imparare da loro. Dispiace per i risultati, daremo tutto per vincere la prossima partita e tutte quelle dopo. Ogni partita per noi è troppo importante”.

Stai facendo ghiaccio sul ginocchio, hai un problema?

“Nono, ho preso una botta. Tutto ok, dopo la partita facciamo sempre ghiaccio”.

LEGGI ANCHE: