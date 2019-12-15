Vlahovic: "Dedico il gol alla mia famiglia. L'abbraccio a Montella significa che siamo con lui"
Ecco le parole di Dusan Vlahovic su Sky a fine partita della sfida Fiorentina-Inter al Franchi: "Sono entrato subito in gara e solamente con il lavoro duro posso migliorare ancora. Il mio idolo è Ibra...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 23:42
Ecco le parole di Dusan Vlahovic su Sky a fine partita della sfida Fiorentina-Inter al Franchi: "Sono entrato subito in gara e solamente con il lavoro duro posso migliorare ancora. Il mio idolo è Ibrahimovic, studio molto il suo stile di gioco. Il mio abbraccio a Montella significa che siamo tutti con lui, è un momento difficile e dobbiamo ritrovare la vittoria. Dedico il gol anche alla mia famiglia".