Vlahovic: "Dedico il gol alla mia famiglia. L'abbraccio a Montella significa che siamo con lui"

Ecco le parole di Dusan Vlahovic su Sky a fine partita della sfida Fiorentina-Inter al Franchi: "Sono entrato subito in gara e solamente con il lavoro duro posso migliorare ancora. Il mio idolo è Ibra...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2019 23:42

Condividi