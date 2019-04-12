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VLAHOVIC COL CUCCHIAIO. E' 0-1 A FINE PRIMO TEMPO, COPPA ITALIA AD UN PASSO

Finisce 0-1 in favore della Fiorentina il primo tempo. Il bomber Vlahovic si è procurato un rigore che ha poi segnato col cucchiaio. Adesso il Torino deve segnare 4 gol nel secondo tempo per vincere l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 20:37
VLAHOVIC COL CUCCHIAIO. E' 0-1 A FINE PRIMO TEMPO, COPPA ITALIA AD UN PASSO -
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Finisce 0-1 in favore della Fiorentina il primo tempo. Il bomber Vlahovic si è procurato un rigore che ha poi segnato col cucchiaio. Adesso il Torino deve segnare 4 gol nel secondo tempo per vincere la coppa! Nel frattempo piovono insulti di ogni tipo per il giocatore viola che aveva dei precedenti con i tifosi del Toro. Brutta storia visto anche il gemellaggio tra le tifoserie

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