VLAHOVIC COL CUCCHIAIO. E' 0-1 A FINE PRIMO TEMPO, COPPA ITALIA AD UN PASSO

Finisce 0-1 in favore della Fiorentina il primo tempo. Il bomber Vlahovic si è procurato un rigore che ha poi segnato col cucchiaio. Adesso il Torino deve segnare 4 gol nel secondo tempo per vincere l...

Finisce 0-1 in favore della Fiorentina il primo tempo. Il bomber Vlahovic si è procurato un rigore che ha poi segnato col cucchiaio. Adesso il Torino deve segnare 4 gol nel secondo tempo per vincere la coppa! Nel frattempo piovono insulti di ogni tipo per il giocatore viola che aveva dei precedenti con i tifosi del Toro. Brutta storia visto anche il gemellaggio tra le tifoserie