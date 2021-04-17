Galli: "Vlahovic andava rinnovato prima, ci vuole coraggio. Adesso se chiede 3-4 milioni è normale"

Giovanni Galli punta il dito sulla gestone del rinnovo di Vlahovic

Del rinnovo di Vlahovic ha parlato il dirigente ed ex viola Giovanni Galli a Lady Radio:

“Dopo che già l’anno scorso aveva segnato 6-7 gol, andava rinnovato subito. Adesso è diventato un problema, perché se aspetti che un giocatore faccia la stagione della vita per prolungare sei sempre perdente. Bisogna avere la lungimiranza per crederci prima. Se fosse vero che la Fiorentina chiede 60 milioni in ogni trattativa, è logico che il suo procuratore chieda almeno 3-4 milioni per il rinnovo: occorre pretendere che il suo agente presenti un’offerta scritta ufficiale”.

CECCARINI: "GATTUSO E' IL FAVORITO NUMERO UNO PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA, JURIC L'ALTERNATIVA"

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