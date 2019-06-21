Viviano più che un'idea per i viola, Borja Valero resta il sogno per il centrocampo visto che...

Secondo quanto si legge oggi nelle pagine de La Gazzetta dello Sport il d.s. Pradè vorrebbe riprendere il centrocampista Borja Valero. Ieri si è tenuto il primo incontro con la dirigenza interista ma...

Secondo quanto si legge oggi nelle pagine de La Gazzetta dello Sport il d.s. Pradè vorrebbe riprendere il centrocampista Borja Valero. Ieri si è tenuto il primo incontro con la dirigenza interista ma la Fiorentina dovrebbe fare u grande sforzo economico perchè l'ingaggio del calciatore supera i 3 milioni. Anche l'estremo difensore dal cuore viola Viviano è più di un'idea, sarebbero due grandi ritorni il suo e quello di Borja per la squadra fiorentina.