Viviano: "No al trequartista e alla punta. La Fiorentina deve recuperare Gonzalez e Castrovilli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex portiere e tifoso viola Emiliano Viviano, ha parlato di alcuni temi in casa Fiorentina:BORJA VALERO "Montella è stato uno dei primi a voler impostare da d...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex portiere e tifoso viola Emiliano Viviano, ha parlato di alcuni temi in casa Fiorentina:

BORJA VALERO "Montella è stato uno dei primi a voler impostare da dietro. È ovvio che Borja Valero non potevi metterlo a giocare a pallonate. Tanti si ricordano di quanto fosse forte con la palla Borja, ma non molti quanto fosse forte senza palla nei movimenti."

CASTROVILLI-GONZALEZ "Cosa serve alla Fiorentina? Non credo che serva un trequartista o un attaccante. Penso che si possa lavorare su chi abbiamo. Credo che sia andata male con Nico Gonzalez e che ci serva tantissimo recuperarlo. Poi rientrerà anche Castrovilli, e su di lui si deve puntare molto."

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-vuole-pereyra-a-parametro-zero-possibile-che-venga-preso-gia-a-gennaio/194314/