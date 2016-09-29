Viviano: "Il legame con Firenze è speciale. Sono e rimarrò sempre un tifoso della Fiorentina"

Aver giocato nella Fiorentina anche solo per un giorno ha rappresentato un sogno per me

In una manifestazione a sostegno della squadra di calcio dello Scandicci di cui il fratello di Viviano è direttore sportivo del settore giovani, ha parlato il portiere della Sampdoria e grande tifoso viola Emiliano Viviano, queste le sue parole: "È un piacere poter aiutare lo Scandicci. Ogni tanto verrò al campo a vedere i ragazzi. Come sapete sono molto legato a Firenze, anche se professionalmente ognuno fa la sua strada e può capitare di giocare in club diversi ma questo è il calcio. Ma il legame con Firenze è indissolubile e non finirà mai. Aver giocato nella Fiorentina anche solo per un giorno è stato un sogno, l'ho sempre detto e lo ribadirò in ogni momento. Sono e rimarrò sempre un tifoso della Fiorentina".